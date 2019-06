Tiersichtung : Rätsel gelöst: Das „Dornicker Nandu“ kommt aus Rees

Dornick/Rees Das Tier war einer Familie entlaufen, die es sich vor kurzem angeschafft hatte. Am Freitag wurde es am Segelflughafen gesichtet.

So ist das Rätsel also nicht nur gelöst, sondern manchem Zeitgenossen auch die Sorge genommen, dass das Tier vielleicht einem schlimmen Schicksal entkam oder diesem wieder zugeführt wird, sollte es gefangen werden. Denn Nandus werden in Deutschland auch zum Verzehr gezüchtet.

Der Vogel befindet sich übrigens immer noch in Dornick. Beziehungsweise in der Nähe. Denn am Freitagnachmittag meldete sich Heinz Jakob aus Dornick mit der Nachricht, dass er das Tier am Emmericher Segelflugplatz gesichtet habe.