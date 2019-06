Vorfahrt missachtet : Normannstraße: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Emmerich Bei einem Unfall am Freitagabend sind zwei Männer aus Dorsten leicht verletzt worden. Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bei einem Unfall am Freitagabend sind zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Dorsten gegen 20 Uhr die Normannstraße in Fahrtrichtung der Kreuzung Normannstraße/Bredenbachstraße/Goebelstraße. Nach Angaben der Polizei wollte er diese geradeaus in Richtung Goebelstraße queren, als er Im Kreuzungsbereich mit dem Fahrzeug einer 69-jährigen Autofahrerin aus Emmerich zusammen, die die bevorrechtigte Bredenbachstraße in Fahrtrichtung der Straße Am Stadtgarten befuhr. Obwohl bei dem Zusammenstoß beide Autos so schwer beschädigt wurden, dass sie abgeschleppt werden mussten, wurden der Dorstener und sein 34-jähriger Beifahrer aus Emmerich nur leicht verletzt.