Kultur : Im Museum rappelt’s im Karton

Emmerich Ab Sonntag zeigt das Rheinmuseum bis zum 11. August faszinierende Beispiele aus der Welt des Kartonmodellbaus.

Faszinierend, wie filigran die Kartonmodellbauer gearbeitet haben. Die Dioramen, die beispielsweise holländische Walfänger um 1790, die Kaiserschleuse in Bremerhaven oder den bekannten Schiffsbahnhof Haydarpasa in Istanbul zeigen, sind teilweise in einem Maßstab von 1:2500, also noch deutlich kleiner als die kleine Spur N, die man von der Modelleisenbahn her kennt. Deren Maßstab lautet 1:160. Und dennoch haben es die Kartonmodellbauer fertig gebracht, bis ins kleinste Detail genau zu arbeiten. Aber auch die größeren Modelle, wie zum Beispiel ein Kriegsschiff der spanischen Armada, sind sehenswert. Hier lässt sich auch ohne Lupe erahnen, wie viel Arbeit in den Modellen steckt.