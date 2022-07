Rennbahnpark in Neuss : Hundemesse lockt mit Talent-Casting für Vierbeiner

Ob Pfote geben oder Tanz: Vorgaben gibt es keine. Foto: Mountain John

Neuss Ein Hundemessen-Veranstalter ruft zum großen Casting: In einem selbstgewählten Beitrag können Mensch und Vierbeiner zeigen, was sie als Team drauf haben. So kann man sich bewerben.

Comedy, Tanz oder Tricks: Am Sonntag, 10. Juli, können Hunde im Neusser Rennbahnpark zeigen, was sie drauf haben. Zwischen 11 und 13 Uhr findet dort ein Casting des Messeveranstalters Doglive statt. Gesucht wird das nächste Hunde-Multitalent.

Und so funktioniert es: Hund und Herrchen können mit einer drei bis vierminütigen Performance versuchen, die Jury – bestehend aus drei verschiedenen Hundetrainern – zu überzeugen. Auch in anderen Städten gibt es diese Castings, wer es bis ins Finale schafft, hat die Chance einen Auftritt in der Doglive-Gala im Januar 2023 in Münster zu gewinnen.

Außerdem gibt es mehrere Sponsorenpreise. „Wir suchen keine Profis. Wir suchen Teams, denen man die Freude an der gemeinsamen Beschäftigung ansieht. Egal ob der Hund ein Weltklasse Torwart ist und jeden Ball fischt oder ob AgilityElemente mit Tricks und Musik kombiniert werden“, sagt Jurorin Karen Uecke, die mit ihrem Hund schon beim Supertalent war. „Sollte die Shownummer noch nicht perfekt sein, ist das egal, wir sehen auch Rohdiamanten glitzern und geben gerne Tipps.“

Interessierte können sich online registrieren. Nach der Anmeldung bekommen sie ein Ticket, mit dem sie kostenfrei das Messegelände am Neusser Rennbahnpark gbesuchen können. Dort findet an dem Wochenende, 9. und 10. Juli, nämlich zum ersten Mal die Hunde-Erlebniswelt „Summer & Dogs“ statt. Organisiert wird sie vom Verband für das deutsche Hundewesen. Neben Veranstaltungen gibt es dann auch Verkaufsstände. Messebesucher können auch kurzfristig an dem Casting teilnehmen.

(ubg)