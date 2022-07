Bewerbungsportal jetzt geöffnet : 2000 freiwillige Helfer für Invictus Games in Düsseldorf gesucht

Düsseldorf In vielen Bereichen wie Ticket-Verkauf, Erste Hilfe oder Kinderbetreuung werden helfende Hände für den paralympischen Wettbewerb für im Einsatz verletzte Soldaten gesucht. Zu dem Großereignis in der Arena vom 9. bis 16. September 2023 werden mehr als 500 Soldatinnen und Soldaten aus 23 Nationen und 100.000 Gäste erwartet.

Die Vorbereitungen für die „Invictus Games“ (deutsch: Spiele der Unbesiegbaren“) 2023 nehmen immer konkretere Formen an. Jetzt wurde das Bewerbungsportal für freiwillige Helfer geöffnet. Ob Ticketverkauf, Technik, Kinderbetreuung oder Erste Hilfe: Überall werden nach Angaben des Projektteams helfende Hände für den paralympischen Wettbewerb für im Einsatz verletzte Soldatinnen und Soldaten gesucht. Zu dem Großereignis in der Arena vom 9. bis 16. September 2023 werden mehr als 500 Soldatinnen und Soldaten aus 23 Nationen sowie 100.000 Gäste erwartet. 2000 Helfer werden nun gesucht.

Die Helfer sind ein fester Bestandteil der Invictus Games . Sie heißen alle Gäste sowie Sportler vor Ort willkommen und helfen ihnen, sich auf dem Veranstaltungsgelände und in der Gastgeberstadt zu orientieren und willkommen zu fühlen. Sie begleiten die Teams während der Spiele, ob in Shuttlebussen, im Cateringteam oder bei Wettkämpfen. „Die Herzlichkeit und Unterstützung der Volunteers bei vergangenen Invictus Games begeistern uns immer wieder. Wir haben gesehen, wie wichtig sie für die Atmosphäre und die Abläufe vor Ort waren und wie sie den Geist der Spiele transportiert haben“, sagt der Volunteer-Verantwortliche Major Alexander Schneider.

Bewerber erhalten voraussichtlich im Januar 2023 eine Zusage oder die Information, dass sie auf der Reserveliste stehen. Im August 2023 soll feststehen, wer in welchen Bereich eingeteilt ist. Kurz vor den Spielen sind vorbereitende Trainings und eine Kick-Off-Veranstaltung geplant. Anfang September 2023 sind zum Beispiel zwei Trainings geplant (auf Deutsch und Englisch). Sie sind als Präsenzveranstaltungen in Düsseldorf vorgesehen, damit sich die Teams kennenlernen. Zudem wird das Projektteam die Helfer direkt vor Ort in die Eventlocation und in ihren Aufgabenbereich einweisen.