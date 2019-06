Kultur : Große Resonanz für die Tage der Musik

Ole Hansen (Mitte), Leiter des Ensemble Haldern Strings, verabschiedete Sebastian Kruis (links) und erfreute sich am Violoncello-Solo von Matthias Kruis (rechts). - (Foto: Michael Scholten). Foto: scholten

Rees Am Wochenende lockten unterschiedlichste Konzerte bei kostenfreiem Eintritt nach Rees und Umgebung.

Mal Sonne, mal Regen. Mal Klassik, mal Pop. Die Reeser Tage der Musik überzeugten durch ihre erfrischende Vielfalt und so manche Überraschung bei zehn Konzerten in Rees, Groin und Haldern. Gestern setzten das Halderner Blasorchester, die Haldern Strings und das Vokalensemble „TimeOut“ mit einem gemeinsamen Auftritt im Bürgerhaus den umjubelten Schlusspunkt des dreitägigen Programms, das am Freitag mit klassischer Musik begonnen hatte.

Die Haldern Strings spielten in der evangelischen Kirche Werke von Georg Friedrich Händel, Christoph Willibald Gluck und Alexander Glazunov und knüpften damit an ihre Moskau-Reise vom April an. Neue Stücke wie die „Erstbesteigung des Ameisenhügels“ von Heiner Frost rundeten das Kirchenkonzert ab. Matthias Kruis beeindruckte als Solist in Edward Elgars Konzert für Violoncello und Orchester. Sein Bruder, Sebastian Kruis, wurde mit Blumen und lobenden Worten verabschiedet, da der Abiturient bald sein Studium der Volkswirtschaftslehre beginnt. „Die Erfahrung zeigt aber, dass viele Jugendliche der Musik treu bleiben und irgendwann zu uns zurückkehren“, tröstete Ensembleleiter Ole Hansen.

Die Kölner Band KLEE mit Sängerin Suzie Kerstgens erwiesen sich als Volltreffer beim „Konzert im Park“ der Lebenshilfe in Groin. - (Foto: Michael Scholten). Foto: scholten

info Es geht weiter mit kostenfreien Konzerten Plan Die Stadt Rees setzt in den nächsten Wochen weiter auf Musik. Geplant sind kostenfreie Konzerte an vier Sonntagen. Programm Die BaJAZZo Bigband und Lizzy’s Cocktail spielen am 30. Juni von 15 bis 18 Uhr, Lukas Kepser und Band folgen am 28. Juli von 15 bis 17 Uhr. The Stokes sind am 25. August von 15 bis 16.30 Uhr zu hören. Finale Den Schlusspunkt setzen Foreign Affairs und das Halderner Blasorchester mit dem Tambourcorps Rees am 29. September von 15 bis 18 Uhr.

Auf dem Marktplatz übernahm der Buena Ressa Music Club den Staffelstab. Rund um die alte Pumpe waren die vier bunten REES-Buchstaben schnell besetzt, als 100 Besucher dem vereinseigenen Chor und dem „Akustik Jam“ von Carl de Wey, Jörn Sackers und weiteren Musikern lauschten.

Der Chor des Buena Ressa Music Clubs leitete den „Akustik Jam“ rund um die alte Pumpe auf dem Marktplatz ein. - (Foto: Michael Scholten). Foto: scholten

Am Samstag unterstützte der Buena Ressa Music Club in Haldern den Band-Contest im Keusgen Tonstudio. Elf unterschiedliche Gruppen aus NRW und den Niederlanden buhlten in Open-Air-Atmosphäre um die Gunst der Juroren Petra Stief, Wolfgang Güdden, Florian Hermsen, Rainer Schwitalla und Fritz Vey. Sieger wurde das Sauerland-Trio Struve & Hugoonion, dem Klaus-Dieter Keusgen „Spielspaß pur“ attestierte. Er freut sich auf den gemeinsamen Studiotag, den Annina Struve, Markus „Hugo“ Schröder und Drummer Mario „Zwiebel“ Zielenbach gewonnen haben. Egon Schottek vom Buena Ressa Music Club „buchte“ die Funk-Rock-Band umgehend für die Rock- und Popnacht am Vorabend des Reeser Stadtfestes 2020. Den zweiten Platz beim Band-Contest belegte Singer-Songwriter Philipp Hemmelmann aus Mülheim an der Ruhr, gefolgt von der Rockband Singularity aus Oberhausen.

Im Sinnesgarten der Lebenshilfe in Groin verzauberte die Reeserin Stella Scholaja das Publikum mit selbstverfassten englischen Liedern, bevor Suzie Kerstgens, Sängerin der Kölner Band KLEE, mit deutscher Lyrik die Liebe und das Leben pries. Im Reeser Bürgerhaus feierte parallel die BaJAZZo-Bigband aus Emmerich ihr 25-jähriges Bestehen mit einem schwungvollen Konzert vor 50 Zuhörern.