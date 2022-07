Gewässer in Mönchengladbach : Weshalb im Rheydter Stadtwald ein solarbetriebener Sprinkler plätschert

Mönchengladbach Das moderne Gerät schwimmt auf dem Wasser des kleinen Tümpels unweit der Hundewiese. Wieso andernorts aber weiter auf ältere Technik gesetzt wird.

Die beiden auf dem grünlichen Wasser schwimmenden Objekte stechen wunderbar heraus: Mit hellblauen Schwimmkörpern versehen dümpeln auf einem kleinen Teich im Rheydter Stadtwald – die Hundewiese liegt direkt daneben – aktuell zwei Solarpanels und drei Sprinkler. Damit das Ganze nicht abtreibt und brav in der Mitte des Gewässers bleibt, ist die Technik noch mit auffälligen orangefarbigen Seilen fixiert. So schön, so selten. Doch was soll das? Und ist die Apparatur zukunftsträchtig? Ersetzen die solarbetriebenen Sprinkler bald jene großen Fontänen im Volksgarten oder am Geroweiher?