Von Emmerich nach Rees Sokol Osmani ist neuer Pächter der Rheinterrassen in Rees

Die Rheinterrassen reichen mehr als 500 Jahre in die Vergangenheit zurück, als Kanoniker um 1500 an jener Stelle ein Haus erbauten. Die Familie van de Kamp unterhielt dort ab circa 1700 eine Wechselstation für Treidelpferde sowie eine Stube, in der sich die Schiffer erfrischen konnten. Später eröffneten die van de Kamps auch eine Pension. Im Kriegsjahr 1945 wurden die Rheinterrassen zerstört, doch Maria Driftmeier ließ den ersten Neubau am Rhein errichten und konnte 1952 den Betrieb wiedereröffnen. 1970 übernahmen Tochter Rita und ihr Mann Robert Tillmann den Betrieb, der 2003 wiederum von Tochter Andrea gepachtet und mit ihrem aus Irland stammenden Mann John Collins geführt wurde.

Das MU-Café an der Speelberger Straße 501 wurde im Jahr 2011 in einem ehemaligen Kuhstall in Emmerich-Netterden eröffnet. Betreiber Markus Unkrig erhob die Kuh zum Symboltier und bot zunächst Kuchen und Frühstück an. 2020 baute Pächter Sokol Osmani das MU-Café zum Restaurant mit großem Kundenkreis aus. Ob ein neuer Pächter den Betrieb fortführt, ist derzeit noch offen.