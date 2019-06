Bauarbeiten an Autobahn : A3 früher als erwartet wieder geöffnet

Bauarbeiten an Autobahn

Wesel/Hamminkeln/Rees Die Arbeiten an den Brücken sind schon in der Nacht zum Sonntag beendet worden. Die A 3 kann zwischen Rees und Wesel wieder befahren werden.

Sebastian Peters ist Regionalleiter der Rheinischen Post am Niederrhein. Er leitet die Redaktion Wesel.

Das ging schneller als gedacht: Die Arbeiten an den Brückenbauwerken auf der A 3 sind schneller als erwartet am Wochenende beendet worden. Das teilte die Behörde am Sonntagmorgen mit. Ab Freitag, 20 Uhr, war die Bahn geschlossen, weil Brückenbauwerke aufgesetzt werden mussten. Betroffen waren die Brückenbauwerke Heckenweg und Vierwinden auf Hamminkelner Stadtgebiet