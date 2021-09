Fußball-Bezirksliga : SV Vrasselt verliert das Kellerduell in Sonsbeck

Emmerich Spätestens nach dem 0:1 beim Abstiegskandidaten SV Sonsbeck II muss sich der SV Vrasselt in der Bezirksliga-Tabelle nach unten orientieren.

Für den SV Sonsbeck II war es der erste Sieg in der laufenden Spielzeit. Damit gelang auch Thomas Luyven ein Einstand nach Maß. Erst am Mittwoch hatte er die Mannschaft als Trainer übernommen und führte nun die Elf bereits zum Erfolg.

Einmal mehr wurde in der Begegnung deutlich, dass von der Offensive der Gäste kaum Gefahr ausgeht. Kümmerliche drei Treffer erzielte das Team bislang in den vier ausgetragenen Partien. In Sonsbeck fiel das entscheidende Tor schon vor dem Pausenpfiff. Zwar scheiterte Tomek Wojciechowski noch beim ersten Versuch, doch im zweiten Anlauf stocherte er den Ball in der 40. Minute zum 1:0 über die Linie. Der SV Sonsbeck II beendete die Partie in Unterzahl, da Nils Theunissen in der 89. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Die Überzahl konnte der SVV nicht mehr zum Ausgleich nutzen.