Fußball-Bezirksliga : SV Budberg verteidigt durch zwei Paul-Treffer die Tabellenspitze

Moritz Paul (am Ball) erzielte die beiden Budberger Treffer im Heimspiel gegen die DJK Twisteden. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Budberg In der Schlussphase kassierte der Tabellenführer das erste Gegentor in der laufenden Spielzeit. Moritz Paul scheiterte beim 2:1-Heimerfolg über die DJK Twisteden zudem noch am Aluminium.