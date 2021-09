Fußball-Landesliga : Nach fünf Siegen – 1. FC Viersen unterliegt erstmals

Fußball-Landesliga Beim MSV Düsseldorf muss der 1. FC Viersen seine erste Saison-Niederlage hinnehmen. Dadurch verliert Viersen auch die Tabellenführung. Trainer Kemal Kuc schaut dennoch optimistisch nach vorne.

Ein verlorenes Kopfballduell im Mittelfeld sorgte in der Folge allerdings für das Tor des Tages zugunsten des MSV: Der frühere Junioren-Bundesliga-Spieler Tom Hirsch sorgte so mit seinem dritten Saisontreffer in der 75. Minute für die erste Niederlage der Viersener, die in der Nachspielzeit aber noch den Ausgleich hätten erzielen können: Der Kopfball von Torjäger Branimir Galic (90.+3) landete allerdings nur am Torpfosten.

Aufgrund des schlechteren Torverhältnisses rutscht der 1. FC Viersen in der Tabelle auf den zweiten Platz in der Landesliga zurück, ist allerdings punktgleich mit dem MSV Düsseldorf. Am kommenden Sonntag steht dann das Heimspiel gegen SC Reusrath am Hohen Busch an. Anstoß zum Duell des 7. Spieltages ist um 15 Uhr. Die Viersener haben dabei gute Erinnerung an den kommenden Gegner: In der vergangenen Saison gab es einen 3:2-Erfolg. Für die Reusrather lief es an diesem Wochenende jedoch besser: Man gewann sein Spiel mit 2:1 gegen den 1. FC Wülfrath.