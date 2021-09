Fußball-Bezirksliga : FC Aldekerk jubelt beim SV Rindern

Kleve/Kerken Die Mannschaft setzt sich knapp mit 2:1 durch. FCA-Trainer Danny Thönes spricht von einem „hochverdienten Sieg“. Die Rinderner brauchen sehr lange, um ins Spiel zu finden.

Am Ende könne man von einem „hochverdienten Sieg“ sprechen, sagte FCA-Trainer Danny Thönes. Hinsichtlich der 1:2-Niederlage gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Kleve eine Woche zuvor, habe man die richtige Reaktion gezeigt. „In der ersten Halbzeit hatten wir mit zwei Lattenschüssen noch richtig Pech, haben jedoch zum Glück noch das 1:0 gemacht“, sagte Danny Thönes über den ersten Durchgang. Für die Aldekerker Führung sorgte Oliver Martens in der 41. Minute.

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff erhöhte Niklas Hegmans auf 2:0 (47.). Das sei der, so Thönes, „ideale Zeitpunkt“ gewesen. „Danach hatten wir noch Chancen zum 3:0 und hätten das Spiel entscheiden können. Stattdessen wurde es mit dem Rinderner Anschlusstreffer nochmal brenzlig.“ Nach 75 Minuten hatte Rinderns Abwehr-Hüne Torben van Bebber-Bucksteeg für die „Zebras“ verkürzt, die in der Folge nochmal am Ausgleich schnupperten. Ein Punktgewinn wäre allerdings vermutlich in der Kategorie „glücklich“ zu verbuchen gewesen, gestand der Rinderner Coach Christian Roeskens.