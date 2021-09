Fußball-Bezirksliga : Fortuna Millingen für gute Leistung nicht belohnt

Rolf Sent war trotz der unglücklichen NIederlage mit seiner Mannschaft vollauf zufrieden. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Rees Fortuna Millingen verliert trotz starker Leistung 0:1 beim Tabellenzweiten SV Biemenhorst. Das Tor des Tages fällt bereits in der sechsten Minute.

(hst) „Kompliment an meine Mannschaft. Sie ist das hohe Tempo mitgegangen und hat dem Gegner das Leben schwer gemacht. Schade, dass wir uns nicht belohnt haben“, lautete das Fazit von Rolf Sent, Trainer des Fußball-Bezirksligisten Fortuna Millingen, nach der knappen 0:1 (0:1)-Niederlage beim SV Biemenhorst, der in dieser Saison noch unbesiegt ist und den zweiten Tabellenplatz belegt. Die Fortuna verharrt hingegen trotz der gelungenen Vorstellung auf einem Abstiegsplatz.