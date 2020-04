Politik : Reeser SPD will Streaming von Ratssitzungen

REES „Mehr Transparenz“: Die Reeser SPD hat beantragt, dass öffentliche Sitzungen des Stadtrates künftig per Videostream übertragen werden.

(RP) In einem Antrag spricht sich die SPD-Stadtratsfraktion Rees dafür aus, öffentliche Sitzungen des Stadtrates per Videostream zu übertragen. „Wir wollen mehr Transparenz wagen. Die Videoübertragung des öffentlichen Teils der Stadtratssitzung führt zu höherer Akzeptanz der dort getroffenen politischen Entscheidungen. Auch das Vertrauen in das kommunalpolitische System kann so gestärkt werden,“ ist Bürgermeisterkandidat Bodo Wißen überzeugt. „Ich habe auf allen politischen Ebenen gearbeitet. Ob Europaparlament, Bundestag oder Landtag. Überall gab es Video-Übertragung. Da sollte die bürgernächste Ebene, die Kommunalpolitik, nicht außen vor bleiben“, meint Wißen weiter.