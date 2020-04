Senioreneinrichtung : Willikensoord ist kein Corona-Herd

(RP) In der Senioreneinrichtung Willikensoord ist kein Bewohner und eine Mitarbeiterin an Corona erkrankt. Das ergaben die umfangreichen Testungen sämtlicher rund 180 Bewohner und Mitarbeiter, die das Gesundheitsamt des Kreises Kleve wegen des Todes einer Bewohnerin veranlasst hatte.

Die an Covid-19 erkrankte Mitarbeiterin befindet sich mittlerweile in Quarantäne. Ob sich die 83-Jährige bei ihr angesteckt hat, ist unklar und kann wohl auch nicht mehr ermittelt werden. Fest steht, dass unter den Bewohnern und Mitarbeitern im Willikensoord derzeit niemand Krankheitssymptome zeigt, die auf eine Infizierung mit dem Coronavirus hindeuten könnten. Das gilt im Übrigen für alle neun Senioreneinrichtungen der pro homine in der Region Emmerich / Rees / Wesel.