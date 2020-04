Rees : Metalldiebe stehlen Kunstwerk aus Kupfer in Rees

Metalldiebe stehlen Kunstwerk aus Kupfer in Rees

Rees Kunstfreunde der anderen Art waren in Rees unterwegs.

Bereits in der Nacht von Ostermontag auf Dienstag (14. April) entwendeten unbekannte Täter eine Skulptur vom Gelände des Reeser Bauhofbetriebes an der Bergswicker Straße. Das teilte die Polizei am Montag mit.