Reitsport : Pferdesportler sollen sich auf den Tag X vorbereiten

Niederrhein Die Deutsche Reiterliche Vereinigung erklärt, dass Bedingungen zu definieren seien, unter denen der Reitunterricht mit einer möglichst geringen Gefahr einer Verbreitung des Coronavirus stattfinden kann.

Wie bereits bekannt, bleiben die Kontaktbeschränkungen in Deutschland zur Eindämmung des Coronavirus mindestens noch bis zum 3. Mai bestehen. So hat es die Bundesregierung kürzlich beschlossen und mitgeteilt. Das gilt auch für den Sportbereich. Für die Pferdesportler im Kreis Kleve und auch darüber hinaus heißt es daher weiterhin, dass nur die unbedingt notwendige Versorgung und Bewegung der Pferde sicherzustellen ist.

Allerdings sieht die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) in einer Erklärung die Notwendigkeit, dass Vereine und Pferdebetriebe den Reitunterricht sobald wie möglich wiederaufnehmen sollten. Wann dieser jedoch wieder erlaubt sein werde, sei derzeit noch nicht abzusehen.

Schließlich habe sich die Mehrheit der Bevölkerung inzwischen wohl daran gewöhnt, Freizeitaktivitäten soweit wie möglich einzuschränken und dabei einen Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Das werde mindestens bis zum 3. Mai auch noch so bleiben.

„Wir werden der Politik jetzt unsere Vorschläge an die Hand geben, wie der Reitunterricht auch in Corona-Zeiten stattfinden kann und wie sich Vereine und Betriebe bestmöglich auf diesen Tag X vorbereiten können, an dem das wieder möglich ist“, sagt FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach und ergänzt, dass die Eindämmung des Coronavirus immer noch die höchste Priorität habe, obwohl der Wunsch nach Normalität groß sei,