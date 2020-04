Kultur : Heilig-Geist wird zum Licht-Atelier

Künstler Oliver Kretschmann hat derzeit eine Aktion in der leer stehenden Emmericher Kirche.

(RP) Als Oliver Kretschmann in der zweiten Märzwoche den Kontakt mit der Kirche wegen einer Projektion auf dem Fastentuch aufnahm, war noch nicht die Rede von den Sicherheitsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Nun steht die Kirche leer und der Lichtkünstler kann alleine vor sich hin werkeln. „(…) beim gegenüberliegenden Blumenladen “Tück” [ist] ein Schlüssel hinterlegt, der dort bei Bedarf erfragt werden kann.“ So steht es auf der Internetseite des virtuellen Rundgangs der Heilig-Geist-Kirche. Eben dieser Schlüssel ist aktuell mit Erlaubnis von Pfarrer de Baey in den Händen von Oliver Kretschmann, der die leerstehende Kirche nun „für sich alleine hat“ und mit seinen Lichtprojektionen experimentieren kann. Sein Interesse richtet sich dabei vor allem auf die Wandgestaltung des Malers Fred Thieler. Erstmalig aufgefallen ist ihm der Künstler (* 17. März 1916 in Königsberg; † 6. Juni 1999 in Berlin) in der Berlinischen Galerie – Museum für moderne Kunst sowie im Märkischen Museum in Witten, wo er Teil der dauerhaften Sammlungspräsentation ist. Als Mitglied der Evangelischen Gemeinde war Kretschmann Heilig-Geist nicht sonderlich vertraut. Erst im Zuge der Beschäftigung mit Thieler, der auch das Altarbild der St.-Bonifatius-Kirche in Berlin Kreuzberg gestaltet hat, erfuhr der damals 24-Jährige von den großen Arbeiten in Emmerich. Für ihn ist die Kirche ein Gesamtkunstwerk und ein absolutes Highlight der Stadt, das seiner Meinung nach viel mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung verdient. Vielleicht gelingt ihm das im Ansatz mit seinen Projektionen, Fotos und Aktionen.