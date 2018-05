Emmerich : Mit dem kostenfreien Bus-Shuttle zum Courage

Das Schloss Moyland aus der Vogelperspektive. Foto: Krebs

Emmerich Das Jugendfestival findet am 23. Juni im Museumspark des Schlosses Moyland statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Samstag, 23. Juni, ist es soweit: Der Kreis Kleve lädt die Fans zum Jugendfestival Courage in den Museumspark am Schloss Moyland ein. Ab Mittwoch, 23. Mai, können sich Interessierte bei der tel-inform-Hotline über das Jugendfestival informieren und ihren Platz im kostenfreien Eventshuttle buchen. Aus dem Kreisgebiet bringen die Shuttle-Busse die Festivalbesucher nach Moyland und sorgen nach Veranstaltungsende für eine sichere Heimfahrt. "Das Courage ist ein besonderes Angebot des Kreises Kleve für die jüngsten Musikfans. Zum konzeptionellen Ansatz gehört auch der kostenfreie Bus-Shuttle, der zu einem familienfreundlichen Festivalbesuch beiträgt", so Landrat Wolfgang Spreen.

Gleich fünf Shuttle-Touren wurden im Kreisgebiet eingerichtet. Die Tour 1 fährt um 14.10 Uhr von Kleve über Bedburg-Hau nach Moyland. In Kranenburg startet um 13.50 Uhr die Tour 2, die über Kleve zum Festival fährt. Um 13.35 Uhr fährt die Tour 3 von Rees über Emmerich am Rhein und Kleve nach Moyland. Die Tour 4 startet um 13.30 Uhr in Wachtendonk und führt über Straelen, Geldern, Wallfahrtsstadt Kevelaer, Weeze und Goch zum Festivalgelände.

Und um 13.25 Uhr beginnt die Tour 5 in Kerken, die auch in Rheurdt, Issum, Uedem und Kalkar Station macht. Alle Touren starten nach Ende gegen 22.20 Uhr zurück.



zurück

weiter

Zur Nutzung ist ab 23. Mai eine Hotline eingerichtet. Das Klever Service-Center unterstützt das Jugendfestival seit Jahren mit einer kostenfreien Hotline. Diese ist täglich und rund um die Uhr unter 0800 100 39 67 erreichbar. Reservierungen für den Bus-Shuttle sind möglich bis einschließlich Mittwoch, 20. Juni. Eintrittskarten zum Preis von 10 Euro ohne Vorverkaufsgebühr gibt es bei den Sparkassen in Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Kalkar, Kleve (3 x), Kranenburg, Krefeld, Rees, Straelen, Uedem, Wallfahrtsstadt Kevelaer und Weeze sowie an der Museumskasse Schloss Moyland in Bedburg-Hau. Darüber hinaus können im Online-Shop Tickets zum Selbst-Ausdruck erworben werden (zuzüglich etwa 1,45 Euro Servicegebühr).

Alle Informationen und Neuigkeiten im Internet unter www.jugendforum-courage.de.

(RP)