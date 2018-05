Emmerich: Ursula Jansen: Dienst am Menschen seit 20 Jahren

Ursula Jansen: Dienst am Menschen seit 20 Jahren

Emmerich Die Emmericherin unterstützt seit den Anfängen als Betreuerin das Demenzprojekt der Caritas. Nun feierte sie ihren 80. Geburtstag.

Seit 20 Jahren ist Ursula Jansen schon als sogenannte "Demenzbetreuerin" tätig. In dem niedrigschwelligen Demenzprojekt des Caritasverbandes Kleve ist sie am Standort Emmerich als eine der Ersten von Anfang an dabei.