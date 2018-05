Lokalsport : Janis Blaswich wechselt zu Heracles Almelo

Niederrhein Janis Blaswich, der seine Laufbahn beim VfR Mehrhoog begann und schon in der Jugend zu Borussia Mönchengladbach wechselte, verlässt den Fußball-Bundesligisten nach elf Jahren. Der Torhüter, der in der vorigen Saison an den Drittligisten Hansa Rostock ausgeliehen war, wechselt zu Heracles Almelo in die niederländische Eredivisie. "Ich bin glücklich, dass es mit dem Wechsel geklappt hat. Mein Ziel war es immer, so hoch wie möglich zu spielen.

Die Eredivisie ist eine der besten europäischen Ligen, in der ich mich nun beweisen kann", so Blaswich. Er unterschrieb bei Heracles einen Drei-Jahres-Vertrag mit Option auf eine weitere Saison. Für Almelo kickte bis vor einem Jahr ein weiterer Kicker, der seine Laufbahn am Niederrhein begann: Robin Gosens aus Elten. Er spielt seit dieser Saison beim italienischen A-Ligisten Atalanta Bergamo.

(RP)