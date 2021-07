Rees : Helfer retten Rinder vor dem Hochwasser in Reeserschanz

Helfer retten Rinder vor dem Hochwasser in Reeserschanz

Rees/Reeserschanz Das war nicht ungefährlich. Das Hochwasser hat für einen ungewöhnlichen Einsatz der Feuerwehr gegenüber von Rees gesorgt. Eine Rinderherde war in Not.

Durch die anhaltenden Regenfälle steigt der Rhein-Pegel. Bei Reeserschanz mussten Rinder vor dem Wasser gerettet werden. Die Feuerwehr half den Eigentümern dabei, die Tiere in Sicherheit zu bringen.

Die Aktion war am Donnerstag bereits ein Thema in den Sozialen Medien. Im Mittelpunkt stand dabei die Feuerwehr Xanten. Sie bekam Unterstützung von weiteren Helfern.

In Not geraten war die Herde am Mittwoch im Naturschutzgebiet Reeserschanz gegenüber von Rees. Die Menschen mussten schnell handeln, um die Rinder vor dem herannahenden Hochwasser zu retten.