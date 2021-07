Rees : Wegen Starkregen - Stadt sperrt die Promenade

Rees Der Starkregen beschäftigt die Reeser Stadtverwaltung. Sie sperrt die Promenade und verweist auf Kartenmaterial, das zeigen soll, wo das Wasser Schaden anrichten könnte.

Der Starkregen beschäftigt die Stadtverwaltung bei Facebook auch noch in anderer Hinsicht. „Angesichts der heftigen Regenfälle in NRW fragt ihr euch, ob auch an eurem Haus oder an eurer Wohnung ein Schaden durch ein Starkregen-Ereignis möglich ist?“, heißt es dort. „Um allen Bürgerinnen und Bürgern Anhaltspunkte zu geben, haben wir ab 2019 die bebauten Reeser Ortschaften mit einem Ingenieurbüro kartiert. Damit konnten wir Gefahrenquellen herausarbeiten. Dieses Kartenmaterial ist frei zugänglich. Außerdem haben wir wichtige Verhaltenshinweise und Informationen auf unserer Homepage für euch zusammengetragen.“