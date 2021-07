Rees : Freies Impfen bei Praxis Balaom

Rees Freie Termine fürs Impfen, keine Anmeldung nötig. Das hört sich gut an. Wer vor Ort in Rees geimpft werden möchte, kann sich ja den 24. Juli vormerken.

Die Reeser Hausarztpraxis Balaom teilt mit, dass in den Praxisräumlichkeiten am Melatenweg 70 am Samstag , 24. Juli, von 10 bis 16 Uhr frei und ohne Termin geimpft wird. Sämtliche Impfstoffe sind vorhanden. Es wird geimpft, solange der Vorrat reicht.