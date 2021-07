EMMERICH : Ehepaar Lycko bietet Sondertermin für Corona-Impfung am 21. Juli an

Je nach Verfügbarkeit werden die Impfstoffe Biontec/Pfizer oder Moderna angeboten. Foto: dpa/Michael Reichel

EMMERICH Neben der angekündigten lokalen Impfaktion des Gesundheitsamtes am kommenden Sonntag findet am Mittwoch, 21. Juli, eine weitere Sonder-Impfaktion in Emmerich statt.

Durch eine Initiative der Emmericher Ärzte Dr. Beate und Dr. Erich Lycko können sich Bürger an dem Tag zwischen 15 und 19 Uhr in der Rheinschule, Hinter dem Mühlenberg 1 gegen das Corona-Virus impfen lassen.

Je nach Verfügbarkeit werden die Impfstoffe Biontec/Pfizer oder Moderna angeboten.

Jeder, der sich gegen das Corona-Virus impfen lassen möchte, kann zu der Impfung kommen. Eine Terminreservierung ist nicht nötig. Impfwillige müssen lediglich ihren Personalausweis und – wenn vorhanden – ihren gelben internationalen Impfausweis mitbringen. Alternativ wird ein neuer Impfausweis ausgestellt.

Aus organisatorischen Gründen ist es nicht möglich, den QR-Code für den digitalen Impfausweis vor Ort auszudrucken. Mit den entsprechenden Bescheinigungen können Geimpfte diesen aber in Apotheken ausstellen lassen.

„Um einen möglichst reibungslosen Ablauf organisieren zu können, wäre das Praxisteam Dr. Lycko sehr dankbar, wenn die Impfwilligen das Aufklärungsmerkblatt und den Anamnese- und Einwilligungsbogen zur COVID-19-Schutzimfpung schon ausgefüllt und unterschrieben mitbringen würden“, schreibt die Emmericher Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Beide Vordrucke gibt es auf der Website des Robert-Koch-Instituts unter: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html. Wer die Unterlagen jedoch nicht vorher zu Hause ausfüllen kann, erhält die Bögen auch vor Ort.