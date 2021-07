REES : Warum „Per Anhalter“ ab August irgendwie seriös wird

In Isselburg gibt es am Marktplatz bereits eine Mitfahrbank. Hier können große Namensschilder ausgeklappt werden. Foto: Michael Scholten

REES Nehmen Sie mich mit? Bis August werden 16 rote Bänke an neun Standorten aufgestellt, um eine Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr zu schaffen.

Genau da wollen die 16 roten „Mitfahrbänke“ ansetzen, die der Bauhof bis Anfang August an neun verschiedenen Standorten aufstellt. Wer künftig von Bienen ins Reeser Zentrum oder von Rees nach Haldern fahren will, nimmt auf einer Bank Platz, markiert sein Fahrziel auf einer Tafel und wartet, bis ein registriertes Auto anhält und Fahrbereitschaft signalisiert.

Circa 30.000 Euro investiert die Stadt Rees in das Projekt, mit dem der Rat seinem strategischen Ziel „Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ wieder ein Stück näher kommen will.

„Das Angebot richtet sich vor allem an Menschen ohne Auto, also Jugendliche unter 18 Jahren und Senioren“, sagt Stephanie Schlebusch. Doch auch andere Mitfahrer, die das Auto bewusst stehen lassen wollen und einen kurzen Auto-Plausch mit bekannten oder unbekannten Fahrern schätzen, sollen die Bänke nutzen.

Sicherheit soll dabei groß geschrieben werden: In Corona-Zeiten empfiehlt der Bürgermeister, trotz der aktuellen Inzidenzstufe 0, im Fahrzeug Schutzmasken zu tragen. Zum anderen sollte sich jeder Fahrer, der an dem Projekt teilnehmen möchte, vorab registrieren.

Dies ist ab sofort auf der Internetseite www.resser-mitfahrbank.de möglich, in naher Zukunft werden aber auch Postkarten an alle Reeser Haushalte verschickt.

Die möglichen Mitfahrer haben diesen Aufkleber nicht. „Letztlich entscheidet jeder Teilnehmer selbst, ob er an einer Mitfahrbank anhält und jemanden in sein Fahrzeug einsteigen lässt“, betont Christoph Gerwers. „In den Ortsteilen kennt aber meistens sowieso jeder jeden.“ Die Gäste sind über die Kfz-Versicherung des Fahrers versichert.

Mit einem „großen Verwaltungsaufwand“, um den sich federführend Stephanie Schlebusch kümmerte, wurden die Standorte in Rees und den Ortsteilen festgelegt: In Rees steht künftig eine Mitfahrbank vor der Postagentur (Vor dem Delltor, Busbahnhof), in Haldern am Norma-Parkplatz an der Bahnhofstraße. In beiden Fällen gibt es nur eine Bank, die ortsauswärts aufgestellt wird.