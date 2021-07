Alle Städte, alle Termine : Wo man im Kreis Kleve geimpft werden kann

Kreis Kleve Mobile Impf-Teams sind in den kommenden Tagen in allen Städten und Gemeinden des Kreises Kleve unterwegs. Bürger können ohne Termin vorbeikommen. Ein Überblick.

Der Kreis Kleve organisiert in allen 16 kreisangehörigen Städten und Gemeinden Impfungen durch mobile Teams. Diese Angebote richten sich an Personen ab 16 Jahre. Für die Impfungen ohne Terminbuchung bieten der Kreis Kleve und die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein die Impfstoffe Biontech/Pfizer und Moderna an – je nach Verfügbarkeit. Ein Anspruch auf Auswahl besteht für die Gäste nicht, wie es vom Kreis Kleve heißt. Die Städte Geldern und Kalkar verzichten auf einen zusätzlichen Termin, da der Kreis Kleve in den Impfzentren vor Ort in dieser Woche ohnehin freie Impfangebote ohne Terminreservierung macht. Ein Überblick.