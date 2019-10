Comedy im Reeser Bürgerhaus : „In Rees ist jedes Mal super Stimmung“

REES „Herbert Knebels Affentheater“ bot in Rees herrlichen Blödsinn rund ums Altern.

Seit 31 Jahren tourt „Herbert Knebels Affentheater“ über die deutschen Bühnen. Diese beachtliche Zahl hatte der Ruhrgebiets-Opa extra „inne Betriebsunterlagen“ recherchiert. Dass drei Jahrzehnte nicht spurlos an Körper und Geist vorbeigegangen sind, zog sich wie ein roter Faden durch das Programm namens „Außer Rand und Band“. Gitarrist Ozzy Ostermann sei in dieser Zeit „vom scharfen Geschoss zur Kanonenkugel“ geworden, auch Bassist Ernst Pichl, der Schlagzeuger „Trainer“ und Herbert Knebel selbst wussten von vielen Zipperlein bei einfachsten Bewegungen zu berichten.

Aus dem gehauchten Bee-Gees-Hit „Staying Alive“ wurde da rasch ein gestöhntes „Alles ist steif“. Auch der Kopf will im Alter nicht mehr so wie früher. Da vergisst man schnell das Jahr der Mondlandung, des Mauerfalls und des Attentats auf John F. Kennedy, den Hochzeitstag oder den der eigenen Frau. Und wer weiß denn noch auf Anhieb, wann Belgien Fußballweltmeister wurde? Oder war es Brasilien? Egal. Das „Affentheater“-Quartett bot herrlich bekloppten Quatsch und so manche improvisierte Einlage, bei der sich auch die Rentnergang kein Lachen verkneifen konnte.

Am 9. Oktober in Wegberg

Am 9. Oktober in Wegberg : Knebels Affentheater im Forum

Bei aller Spielfreude und Spielkunst der Musiker, sind es aber natürlich Herbert Knebels kauzige Monologe und Lebensweisheiten, deretwegen das Publikum in die Live-Shows kommt. So erzählte der Mann mit der extra dicken Brille und der Helmut-Schmidt-Mütze ungeniert aus dem Eheleben mit seiner Guste, über den Staubsauger-Roboter eines Freundes und über den Junggesellenabschied, bei dem auf dem 20-Mann-Tretboot das wichtige Thema „Ehe: Sackgasse oder Irrtum?“ diskutiert wurde.

Nach gecoverten und eingedeutschten Songs von Pink Floyd, The Clash, The Who, Roy Orbinson oder David Bowie kam als Zugabe sogar noch eine stark behaarte Tina Turner alias Herbert Knebel alias Uwe Lyko auf die Bühne, um zur Melodie von „Simply the Best“ über die Folgen des mangelhaft atmungsaktiven goldenen Fummels zu singen: „Ich stink wie die Pest.“