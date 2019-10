Rheinkönigin Rees : „Ich habe meinen Spaß gehabt“

Heike Semelka vor dem Kolpinghaus, das sie seit 25 Jahren bewirtschaftet. Foto: Michael Scholten

REES Beim Rheinfest 2018 wurde die Kolpinghaus-Pächterin Heike Beyer den Reesern als neue Rheinkönigin präsentiert. Inzwischen heißt sie Heike Semelka, da sie vor zwei Wochen geheiratet hat. Beim Rheinfest am Sonntag dankt die 18. Rheinkönigin ab und überreicht auf dem Marktplatz um 15 Uhr die Schärpe und die Krone an eine neue Majestät.

Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf die letzten zwölf Monate zurück?

Heike Semelka: Es war ein schönes Jahr. Die Zeit als Rheinkönigin war eine gute Erfahrung, und ich habe meinen Spaß gehabt.

Info Geheimnis wird am Sonntag gelüftet 19. Majestät RWG-Vorsitzende Renate Bartmann und Bürgermeister Christoph Gerwers lüften am Sonntag, 15 Uhr auf der RP-Bühne am Rathaus das Geheimnis, wer die Nachfolge Heike Semelkas antritt und damit die 19. Majestät des Rheinfestes wird. Seit 2001 wird die Reeser Rheinkönigin gekürt – eine Aktion von RWG und RP.

Seit 2001 wählten die Reeser ihre Rheinkönigin aus drei Bewerberinnen. Vor einem Jahr wurde das Prozedere geändert: Da hat die RWG Sie kurzerhand bestimmt. Ganz ohne Wahl...

Heike Semelka Ich finde diese Neuerung gut. So bekommen auch diejenigen eine Chance, die sich sonst niemals gegen die jungen Bewerberinnen hätten durchsetzen können. Zum Beispiel ich. Wenn man zur Rheinkönigin ernannt wird, kann das ja auch eine Auszeichnung für Leistungen sein, die man im gesellschaftlichen oder karitativen Bereich erbracht hat. Somit gibt es einen Grund, diesen Titel zu tragen. Vorher war das vielleicht mehr Spaß an der Freud, ein Werbegag.

Wie haben Sie vor einem Jahr reagiert, als Ihnen das Amt angeboten wurde?

Heike Semelka Die Reeser Werbegemeinschaft hatte die glorreiche Idee, eine Königin aus mir zu machen. Mein erster Gedanke war: Wieso ich? Dann habe ich mir ein bisschen Bedenkzeit erbeten und alles mit meinem jetzigen Mann abgesprochen. Ich musste ja schauen, wie das terminlich mit meinen anderen Pflichten zusammenpasste. Aber am Ende war das auch eine schöne Werbung für das Kolpinghaus und meine sonstigen Aktivitäten.

Die Reeser Gerüchteküche munkelt, dass morgen erstmals ein Mann, also ein Rheinkönig, das Zepter in die Hand nimmt.

Heike Semelka Das fände ich gut. Die Männer sollen sich gern emanzipieren. Ich habe aber wirklich keine Ahnung, wer meine Nachfolge antritt. Ein Mann wäre eine gute Abwechslung. Vielleicht bringt er ganz neue Ideen mit.

Was sollte bleiben, was sollte geändert werden?

Heike Semelka Ich habe angeregt, die Schärpe der Rheinkönigin stärker auf die Stadt Rees abzustimmen. Die ist grün-gold mit so einem Brokat-Gedöns an der Seite. Das hat was von einer Schützenkönigin. Da fände ich die Stadtfarben Rot und Weiß besser, vielleicht auch mit dem Stadtschlüssel drauf.

Als Sie zur Rheinkönigin wurden, hießen Sie Beyer, morgen danken Sie als Heike Semelka ab.

Heike Semelka Ja, der Name Beyer ist Geschichte. Ich bemühe mich, am Telefon und bei anderen Gelegenheiten „Semelka“ zu sagen, aber es will mir noch nicht immer gelingen.

Sind die Flitterwochen schon vorbei?

Heike Semelka Es waren nur vier Flittertage. Gegen Ende des Jahres ist das Kolpinghaus an den meisten Wochenenden ausgebucht. Da musste ich Prioritäten setzen.

Vor 25 Jahren wurden Sie Pächterin des Kolpinghauses. Wird das Jubiläum noch gefeiert?

Heike Semelka Es ist am 1. August kurz gewürdigt und benannt worden. Groß feiern wollte ich nicht, aber eine Anerkennung durch die Kolpingfamilie fand statt. Mein Jubiläum ist ja auch nicht das einzige in diesem ereignisreichen Jahr: Den Kolping-Stammtisch gibt es seit 50 Jahren, das Kolpinghaus wurde vor 60 Jahren eingeweiht. Einen Grund zum Feiern finden wir also immer.

(Michael Scholten)