Frau unsittlich berührt : Wegen sexueller Belästigung: Reeser festgenommen

An einer Bushaltestelle in Wesel klickten die Handschellen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wesel/REES Am Dienstagabend hat die Polizei in Wesel einen 25-Jährigen aus Rees festgenommen. Der Mann hatte eine Frau unsittlich berührt. Gegenüber der Polizei verhielt er sich aggressiv.

(RP) Am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr riefen zwei junge Frauen in Wesel die Polizei um Hilfe. Eine Die 20-Jährige aus Duisburg hatte zusammen mit ihrer 21-jährigen Begleiterin aus Wesel auf einen Bus am Franz-Etzel-Platz gewartet, als sie von zwei unbekannten Männern angesprochen wurden. Das Duo gab vor, den Fahrplan nicht zu verstehen. Die hilfsbereiten jungen Frauen erklärten daraufhin beiden in englischer Sprache, wie sie nach Hamminkeln kämen. Noch bevor der Bus eintraf, bedrängten die beiden Männer die Frauen und redeten auf sie ein, mit ihnen zu kommen. Als die Frauen ablehnten, berührte einer der Tatverdächtigen die 20-Jährige unsittlich. Ihre Freundin kam ihr beherzt zu Hilfe, es kam zum Gerangel und die Männer stiegen schließlich in den nächsten Bus. Die fast zeitgleich eintreffenden Polizeibeamten holten die Männer aus dem Bus und nahmen sie vorläufig fest.