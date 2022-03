Kiesabbau : Bürgerinitiativen rufen zur Demo in Rees auf

Der Kiesabbau am Niederrhein steht in der Kritik. Foto: Armin Fischer (arfi)

REES Die Bürgerinitiativen Eden und Zukunft Esserden rufen für Sonntag, 20. März, um 14 Uhr zu einer Demonstration gegen den Kiesraubbau vor dem Reeser Rathaus auf.

(RP) Zeitgleich wollen auch andere Bürgerinitiativen am Niederrhein gegen die geplanten und ihrer Ansicht nach immer weiter ausufernden Auskiesungen zu demonstrieren. Anlass ist die Klage gegen das Land NRW zur Rechtmäßigkeit des Kiesbedarfs-Begriffes, die am 21. März in Münster verhandelt wird. Die Bürgerinitiativen entlang des Niederrheins planen lokale Demonstrationen, die medial zu einer Großdemo zusammengefügt werden sollen.

Hauptthema ist die so genannte Kiesbedarfsermittlung, die bisher allein durch die selbstbestimmte Abgrabungsgeschwindigkeit und die Abgrabungsmenge der Kiesbaggereien vorgegeben wird. Die Reeser Bürgerinitiativen werfen den Kies- und Sandunternehmen vor, dass die aus den Reeser Baggerlöchern stammenden Rohstoffe seit Jahren und wohl auch in Zukunft fast komplett in den lukrativeren Export gingen. „Deshalb rufen wir alle Bürgerinnen und Bürger, sowie alle Vereine auf, sich an unserer Demo zu beteiligen und ein Zeichen gegen diese maßlose Ausbeutung unserer Heimat zu setzen,“ sagt Leo Rehm, Sprecher der Bürgerinitiativen.

Bereits 25 Prozent des Reeser Stadtgebietes seien in der Vergangenheit ausgekiest. worden Dabei seien erhebliche Eingriffe in den Grundwasserhaushalt vorgenommen sowie erhebliche Teile der Reeser Landschaft und fruchtbarste Ackerböden der Landwirtschaft unwiederbringlich zerstört worden. Ein Ende oder zumindest eine Verringerung der gesamtniederrheinischen und so auch der Reeser Abgrabungen sei dabei nicht in Sicht, denn weitere Abgrabungen so auch in Rees, wie in Esserden („Reeser Welle“) und Mehr würden von den Firmen Holemans und Hülskens gewünscht.