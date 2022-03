Kabarett in Kaarst : Herbert Knebel – Antidepressivum auf zwei Beinen

Herbert Knebel lockte viele Zuschauer ins Forum. Foto: Leslie Barabasch

Kaarst 460 Menschen wollten am Sonntag Herbert Knebel mit seinem Programm „Im Liegen geht‘s“ sehen, so voll war das Albert-Einstein-Forum seit der Renovierung nicht mehr. Und so viel gelacht dürfte seitdem auch nicht worden sein.