Klimaschutz : In Rees gehen die Lichter aus

REES Am 26. März werden weltweit für eine Stunde die Lichter abgeschaltet. An der „Earth Hour“, einer symbolischen Aktion für den Klimaschutz, beteiligt sich die Stadt Rees zum zweiten Mal.

(RP) Symbolisch fordern Menschen, Städte und Unternehmen während der „Earth Hour 2022“ weltweit mehr Einsatz für den Klimaschutz. Sie schalten am Samstag, 26. März, um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus. Bekannte Bauwerke stehen dann wieder in symbolischer Dunkelheit, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in London oder die Christusstatue in Rio de Janeiro.