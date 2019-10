St. Irmgardis Rees : Pater Raja Kumar verlässt Rees

REES Auf Wunsch seines Ordens kehrt der Geistliche im Februar nach Indien zurück. Seine Stelle soll neu besetzt werden. Ein Nachfolger steht momentan noch nicht fest.

(RP) Im Februar kommenden Jahres wird Pater Raja Kumar die Pfarreien in Rees verlassen. Auf Wunsch seines Ordens kehrt er nach Indien zurück. Pater Raja Kumar war nun sieben Jahre in Rees tätig und viele Menschen haben ihn in dieser Zeit kennen- und schätzen gelernt. Neben seiner Tätigkeit in den Gemeinden, hat er auch viele Unterstützerinnen und Unterstützer für sein Hilfsprojekt in Indien gewinnen können.