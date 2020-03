Gerhard von Ophuysen aus Rees rettete moderne Medizintechnik : Langes Leben auf der Warteliste

INFO

Medikamente Wer an Herzinsuffizienz – zu deutsch: Herzschwäche – leidet, bekommt zunächst Medikamente wie zum Beispiel Betablocker.

Schrittmacher Reicht das nicht mehr aus, gibt es die Möglichkeit der „Device Therapie“. Der Patient erhält einen Herzschrittmacher.

Unterstützungssysteme In der nächsten Eskalationsstufe können Herzunterstützungssysteme, sogenannte Ventricular Assist Device“ (VAD) zum Einsatz kommen. Sie unterstützen die Pumpleistung des im Körper verbleibenden Herzens. Meist wird dabei die linke Herzkammer unterstützt, die die Hauptarbeit leistet. Dabei transportiert ein Pumpenkopf an der Herzspitze das Blut in die Hauptschlagader. Das Antriebsaggregat befindet sich außerhalb des Körpers und wird meist von Akkus gespeist. Die Unterstützungssymptome dienen auch als Zwischenlösung, bis eine Transplantation bevorsteht.

Transplantation Die Herzverpflanzung ist in den Augen der Mediziner immer noch der Königsweg, da Herzinsuffizienz im engeren Sinne bis auf Ausnahmefälle nicht „heilbar“ ist. Die Zahl der bundesweiten Herztransplantationen ist zuletzt von 318 auf 324 pro Jahr gestiegen – bei rund 1100 Patienten auf der Warteliste. Rund 80 Prozent der Patienten auf der Warteliste gelten als „hochdringlich“, müssen aber häufig länger als drei Monate auf ein geeignetes Spenderherz warten. Häufig haben die Erkrankten aber gar nicht die Zeit, so lange zu warten. So gibt es auch in Meiderich Fälle von Patienten, die es am Ende nicht mehr geschafft haben.