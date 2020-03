Buena Ressa Club in Rees : Im „Wohnzimmer der handgemachten Musik“

Ist er's oder ist er's nicht? Am Freitag war im Buena Ressa Music Club ein täuschend ähnlich echt aussehendes Udo Lindenberg-Double zu Gast. Foto: Buena Ressa Music Club

REES Der „Buena Ressa Music Club“ an der Empeler Straße in Rees besteht seit fünf Jahren. Was einst im „Yesterday“ begann, hat sich als Konzept mit großer Zukunft erwiesen und lockt längst nicht nur Reeser Musikfreunde an.

Die Reeperbahn, von Udo Lindenberg als „geile Meile“ besungen, lag am Freitagabend mitten im Reeser Gewerbegebiet. Karsten Bald, Deutschlands bestes Lindenberg-Double, trat im „Buena Ressa Music Club“ auf und ließ vor knapp 70 Konzertbesuchern die Rocksongs und Balladen des 73 Jahre alten und dennoch zeitlosen Musikers hochleben.

Das Liebeslied „Cello“ sang Karsten Bald im Duett mit Egon Schottek. Der Geschäftsführer des „Buena Ressa Music Clubs“ hat das Udo-Double, gemeinsam mit dessen „Panik-Power-Band“, erneut nach Rees eingeladen. Am Samstag, 23. Mai, wird die Gruppe bei „Rock + Pop am Markt“ ebenso für Stimmung sorgen wie die Coverband „Coltplay“, die ihrem Vorbild „Coldplay“ in nichts nachsteht.

Info 35 Euro kostet die Mitgliedschaft im Jahr Das ist geplant Die nächsten Konzerte im „Buena Ressa Music Club“ bestreiten Ohrwerk (13. März), die Tres Amigos (20. März), Main Isa Bloozeboys (27. März) und Don Alder (17. April). Die Newcomer-Night findet am 21. März statt. Offene Bühne An jedem ersten Samstag im Monat findet ab 21 Uhr eine Open Stage statt, an jedem zweiten Samstag im Monat um 21 Uhr heißt es „Jammen – Covern – Improvisieren“. 85 Mitglieder Der Verein hat 85 Mitglieder, die jährlich 35 Euro zahlen, und verzeichnet pro Jahr mehr als 4400 Tagesmitgliedschaften á drei Euro. Mehr unter www.buenaressa.de

Ob Open-Air-Musik, Club-Session oder Tage der Musik: Der „Buena Ressa Music Club“ ist seit fünf Jahren nicht mehr aus der niederrheinischen Kulturszene wegzudenken. Hervorgegangen aus den Musikfreunden Rees, wurde der vereinseigene Club an der Empeler Straße 85 am Vatertag 2015 eröffnet. Seither finden lokale, nationale und internationale Künstler dort einen ehrenamtlich und trotzdem professionell betriebenen Auftrittsort mit optimaler Ton- und Lichttechnik und einem begeisterungsfähigen Publikum.

Wenn Egon Schottek vom „Wohnzimmer der handgemachten Musik“ spricht, hängt sich der Vollblutmusiker damit nicht zu weit aus de Fenster: „Erst kürzlich hat Dennis Hormes, Gitarrist der Klaus-Lage-Band, bei uns gespielt und war sehr angetan von der Atmosphäre in unserem Club.“ Internationale Künstler mögen es kaum glauben, dass an diesem besonderen Ort vor fünf Jahren noch Möbel gelagert und verkauft wurden.

Vorher hatten die Musikfreunde Rees in der Kneipe „Yesterday“ an der Weseler Straße gespielt, doch als Wirtin Ute Floren einen Verkauf in Erwägung zog, bestand Handlungsbedarf. „Ich gehöre zu den Typen, die etwas innerhalb von 72 Stunden umsetzen, wenn sie es wirklich wollen“, sagt Egon Schottek, der 2015 das „Zu vermieten“-Schild im Gewerbegebiet sah, sofort seinen Wagen parkte und einige Telefonate führte. Ulli Flür, Klaus Dieter Keusgen, Rainer Isert, Rainer Dahmen und Jan Leppink ließen sich schnell von der Begeisterung anstecken. Weil ein siebter Mann zur Vereinsgründung fehlte, nahm Egon Schotteks Sohn Tim den Platz ein: Der Verein „Buena Ressa Music Club“ wurde aus der Taufe gehoben.

Seither sorgen Mitgliedsbeiträge, die für ein ganzes Jahr oder für einen Abend gezahlt werden können, sowie Eintrittspreise und Erlöse aus der Gastronomie dafür, dass die Vereinskasse genauso ausgeglichen ist wie die Stimmung bei den Konzerten. „Ohne das ehrenamtliches Engagement der Mitglieder wäre das aber nicht möglich“, sagt Geschäftsführer Egon Schottek und ergänzt: „Wenn wir von diesem Club leben müssten, dann wäre der Laden schon nicht mehr existent.“

Von den sieben Gründungsmitgliedern sind noch vier aktiv: Neben Schottek sind das der musikalische Leiter Rainer Dahmen, der technische Leiter Jan Leppink und Klaus-Dieter Keusgen. Der Inhaber des Halderner Tonstudios hilft, den guten Sound im „Buena Ressa Music Club“ stetig zu verfeinern. Dabei hilft auch Marcel Bucksteeg, der sich vom Praktikanten zum Tontechniker mauserte und alle Regler im Club aus dem Eff-Eff beherrscht. Neben dem hauptverantwortlichen Quintett gibt es noch die Partnerinnen und weitere Mitglieder, die viele kleine und große Aufgaben im Club übernehmen und zur familiären Atmosphäre beitragen.

„Wir haben hier eine Welt geschaffen, in der sich die Musiker und die bis zu 80 Besucher, für die wie Platz haben, gern aufhalten“, sagt Egon Schottek. Das hat sich in der Branche rumgesprochen. Es vergeht keine Woche, in der nicht mehrere Bands und Solokünstler anfragen, ob sie in Rees spielen sollen.

Nicht nur die Konzerte mit immer namhafter werdenden Gästen bestimmen das Leben im Club: Die offene Bühne und der Akustik-Jam bieten Newcomern und alten Hasen eine gemeinsame Plattform, der „Buena Ressa Chor“ übt alle 14 Tage montags um 20 Uhr mit Rainer Dahmen.

Bald wird ein schwenkbarer Monitor gegenüber der Bühne angebracht, mit dessen Hilfe dann auch Karaoke-Abende in den Club einziehen werden. Für die nächsten fünf Jahre wünscht sich Egon Schottek, dass der Verein „in Bescheidenheit wächst“ wird und idealerweise auch sein Wunschgast nach Rees kommt: „Ich möchte unbedingt Wolf Maahn für einen Abend bei uns haben“, sagt Egon Schottek, der sich aber auch Comedy-Abende im „Buena Ressa Music Club“ vorstellen kann: „In dieser Hinsicht wäre Markus Krebs mein Wunschkandidat.“

(Michael Scholten )