Gedächtnisgang nach Megchelen : „Starkes Zeichen für die Aussöhnung“

Bürgermeister Christoph Gerwers bei seiner Ansprache während des Gedächtnisgangs nach Megchelen. Foto: Michael Scholten

REES Viele Teilnehmer, aber die Zeitzeugen sterben aus: Gedächtnisgang nach Megchelen startete in Rees erstmals ohne ehemalige niederländische Zwangsarbeiter.

Es war der elfte Gedächtnisgang nach Megchelen, allerdings der erste, dessen Auftakt in Rees ohne den Besuch von ehemaligen Zwangsarbeitern aus den Niederlanden stattfand. Die meisten Zeitzeugen, die in den letzten Jahrzehnten entscheidend dazu beigetragen hatten, dass aus ehemaligen Feinden Freunde werden konnten, sind verstorben oder gesundheitlich nicht mehr in der Lage, an jenen Ort zurückzukehren, an dem sie im Kriegswinter 1944/45 Leid erfuhren.

Bürgermeister Christoph Gerwers erinnerte am Melatenweg an die Befreiung der Zwangsarbeiter aus dem „Kamp Rees“ vor 75 Jahren. Zuvor waren die niederländischen Männer für Schanzarbeiten in Rees eingesetzt worden. Mehr als 300 von ihnen starben in den miserabel ausgestatteten Lagern in Groin und Bienen an Erschöpfung, Hunger und Kälte. Die 1800, die nach dem Rheinübergang der Alliierten im März 1945 befreit werden konnten, kehrten ausgemergelt zu ihren Familien in Megchelen, Apeldoorn und anderen Gemeinden in den Niederlanden zurück. An diesen Marsch der Zwangsarbeiter erinnert der Gedächtnismarsch nach Megchelen.

Info Grenzüberschreitende Versöhnung Projekt Die Stadt Rees führt vom 20. bis 22. März ein grenzüberschreitendes Projekt zur Versöhnung durch. „NL-Zwangsarbeiter im heutigen NRW am Beispiel der Stadt Rees” wird durch Interreg-Mittel sowie durch Mittel des Landes NRW gefördert.

„Dies ist auch für mich jedes Jahr ein ganz besonderer und wichtiger Termin“, sagte Bürgermeister Gerwers, „weil man auf dem Gedächtnismarsch, trotz des ernsten Hintergrunds, mit vielen Menschen ins Gespräch kommt und sich darauf besinnen kann, wie gut es uns in Deutschland, in den Niederlanden und in Europa mit unserer 75-jährigen Friedensgeschichte geht.“

Neuntklässler des Gymnasiums Aspel zitierten aus dem Buch „Die Hölle von Rees“, der Chor „TimeOut“ sang „Die Liebe hört niemals auf“, und die Vertreter beider Kirchen, Pfarrer Michael Eiden und die Evangelische Pfarrerin Sabina Berner-Pip, sprachen von einem „unwirklichen Ort“, an dem ein „dunkles Kapitel“ in der Reeser Stadtgeschichte aufgeschlagen wurde.

Dass sich einmal mehr viele Deutsche und Niederländer nicht durch das verregnete Sonntagswetter davon abhalten ließen, den achteinhalb beziehungsweise elf Kilometer langen ausgeschilderten Fußweg nach Megchelen zu laufen, wertete Bürgermeister Gerwers als „ein starkes Zeichen für die Aussöhnung“ beider Nachbarländer.

Am Mahnmal am Julianaweg in Megchelen legten viele Vereine und Stiftungen, wie schon zuvor am Melatenweg im Reeser Gewerbegebiet, Kränze, Gestecke und Blumen nieder. Beim anschließenden Kaffeetrinken im Saal der Gaststätte ter Voert vertieften die Teilnehmer ihre Gespräche.

Der Reeser Geschichtsverein „Ressa“ verteilte einen kostenlosen Sonderdruck mit Beiträgen, die in früheren Jahrbüchern des Vereins über das Reeser Zwangsarbeiterlager veröffentlicht worden waren.

(Michael Scholten )