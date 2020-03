Kommunalwahl 2020 : CDU demonstriert Geschlossenheit

Landratskandidatin Silke Gorissen, Stadtverbandsvorsitzender André Fenger, die scheidende stellvertretende Bürgermeisterin Mariehilde Henning und Bürgermeister Christoph Gerwers, der seine Wiederwahl anstrebt. Foto: Markus Balser

REES Mit einem deutlichen Votum hat die CDU ihre 17 Ratskandidaten und Bürgermeister Christoph Gerwers für die Kommunalwahl nominiert.

Mit großer Geschlossenheit ist die Reeser CDU ins Wahljahr 2020 gestartet. Auf der Mitgliederversammlung des Stadtverbandes wurde Bürgermeister Christoph Gerwers am Freitagabend bei nur einer Gegenstimme erneut in das Rennen um den Chefsessel im Rathaus geschickt. Gerwers erhielt 43 von 44 möglichen Stimmen. Ebenso eindeutig fiel das Votum für die Bewerber der 17 Wahlbezirke in Rees aus.

Vor der Abstimmung hatte Stadtverbandsvorsitzender Andre Fenger die Parteimitglieder auf den bevorstehenden Wahlkampf eingeschworen. Das Ziel, das der Vorsitzende ausgab, ist die absolute Mehrheit im Rat. Als Hauptgegner machte Fenger die Grünen aus, die „nur fordern, aber nichts umsetzen“, die immer nur alles ablehnten und krude Vorschläge machten. „Wir sind die Partei, die etwas für den Klimaschutz tut und nicht nur darüber redet“, sagte Fenger, der jegliche Zusammenarbeit mit der Partei die Linke oder der AfD ausschloss.

Info Viel Applaus für Mariehilde Henning Neue Kandidaten Neu für den Rat kandidieren werden Michael Arts-Meuklenkamp, Andrew Meulenkamp, Friedrich-Jens Thiele, André Venes und Julia Krassa. Sie hören auf Nicht mehr dabei sind Peter Schilling (Millingen), Friedrich Thiele (Empel), Theo Kersting (Haldern), Karl Goris (Haldern) und die stellvertretende Bürgermeisterin Mariehilde Henning (Rees), für die es lang anhaltenden Applaus gab. „Sie hat Rees lange Jahre hervorragend repräsentiert und ist mir zu einer guten Freundin geworden, die ihr Ohr immer nah am Bürger hatte“, bedankte sich Bürgermeister Gerwers bei ihr.

Christoph Gerwers, seit 2009 Bürgermeister, ging in seiner Rede zunächst auf die Schwierigkeiten ein, die es in der letzten Legislaturperiode gegeben habe. Er erinnerte an den Ausstieg der Stadt aus der Stadtsparkasse Emmerich-Rees in 2015, für den es viel Kritik gab. „Wir haben es für falsch gehalten, 4,6 Milionen Euro an Steuergeldern in eine Bank zu stecken und haben damit richtig gelegen.“ Auch in der Flüchtlingskrise 2016 habe die Stadt richtig gehandelt, als sie zwei zentrale Unterbringungseinrichtungen nach Rees und Haldern holte. Auch dies sei zunächst kritisiert worden. Gerwers: „Ich bin froh, dass wir diese Einrichtungen haben.“ Die Betreuung laufe gut, es gäbe keine weiteren Zuweisungen und man habe dadurch nicht nur viel Geld sparen, sondern auch in aller Ruhe weitere Unterkünfte bauen können. „Sollte es zu einer erneuten Krise kommen, sind wir vorbereitet.“

Mit der Schließung des Freibades habe es im Jahr 2017 eine weitere schwierige Entscheidung gegeben. „Aber sie war alternativlos“, so Gerwers, der vorrechnete, dass eine erneuerte Chlorgasanlage in Sand gesetztes Geld gewesen wäre, da das Freibad auch dann nur noch zwei bis drei Jahre hätte weiter betrieben werden können. All das zeige: „Verantwortung zu übernehmen heißt, auch unangenehme Entscheidungen zu treffen“, so Gerwers, der sich zuversichtlich zeigte, dass noch in diesem Jahr eine Auftragsvergabe für das neue Freibad erfolgen kann.

Die Grünen in Rees bezeichnete Gerwers als rückwärtsgewandt. Die CDU sei die Partei in der Stadt, die die Herausforderungen der Zukunft annehme, während sich die SPD mit öffentlichen Toiletten beschäftige. Als große Erfolge der zurückliegenden Amtszeit wertete der Bürgermeister die Ausstellung der „Alltagsmenschen“, die 150.000 Besucher in die Stadt geholt habe, die Reihe der Marktkonzerte, das Open Air-Kino und die neue Touristeninformation am Markt.

Im Vergleich zu den Jahren 2015/2016 sei die finanzielle Entwicklung der Stadt, die zwischenzeitlich kurz vor der Haushaltssicherung gestanden habe, mittlerweile wieder sehr gut. Die Investitionen in die Infrastruktur, und die Bereiche Bildung und Sport könnten sich sehen lassen, ebenso die Versorgung der Stadt mit einem Glasfasernetz. Auch sei es gelungen die ärztliche Versorgung zu sichern, weil für zwei Hausärzte und eine Kinderärztin Nachfolger gefunden werden konnten.Zudem gehe es jetzt auch am Niag-Gelände los. „Ich bin überzeugt, dass das der Stadt einen Schub geben wird“, sagte Gerwers, der die Dorfsanierung Millingens, die Belebung der Gastronomie, die Nutzung des Reeser Meers und die alte Grundschule als weitere große anstehende Projekte nannte. „Wir haben viel geschafft, aber auch noch viel zu tun“, sagte der Bürgermeister.

Nicht erreicht hat die CDU hingegen ihr Ziel, die Frauenquote von 30 Prozent bei der Aufstellung der Ratskandidaten zu erfüllen. Gerade mal drei der 17 Kandidaten sind Frauen. „Wir haben nach Kandidatinnen gesucht, sie aber nicht gefunden“, räumte Andre Fenger ein. Dafür könnte aber sich langfristig ein Generationswechsel bei der Union in Rees abzeichnen. Gut ein halbes Dutzend der gewählten Ersatzbewerber ist erst zwischen 20 und 30 Jahre alt.

Landratskandidatin Silke Gorissen, die an diesem Abend zu Gast im Kolpinghaus war, lobte die Geschlossenheit der Reeser CDU, die mit einem Bürgermeisterkandidaten, der viele Erfolge vorzuweisen habe, gut aufgestellt sei. Ganz allgemein sei die Union momentan zwar in schwierigem Fahrwasser, aber sie stünde auch für ein klares Profil. „Wir müssen uns nicht anbiedern oder beliebig machen. Und jeder, der Politik kennt, weiß, dass es auch mal Gegenwind gibt“, sagte die Kleverin, die die Nachfolge von Landrat Wolfgang Spreen antreten will.

(Markus Balser)