Coronavirus : Autoshow und Kneipennacht vor der Absage?

Emmerich/Rees Wirtschaftsförderin Sara Kreipe spricht derzeit mit allen Beteiligten. Entscheidung Ende der Woche.

(hg) Gesundheitsminister Spahn rät zur Absage von Großveranstaltungen, die Handlungsempfehlung des Robert-Koch-Instituts ist eindeutig. Und so kommt es, dass derzeit die Chefin der Emmericher Wirtschaftsförderung, Sara Kreipe, mit Betroffenen spricht, weil es möglicherweise zwei Absagen in Emmerich gibt: Die Autoshow am 29. März in der Innenstadt ist in Gefahr, ebenso die beliebte Kneipennacht am 4. April.