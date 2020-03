Wegen Corona-Virus : „Pro homine“ sagt Veranstaltungen ab

EMMERICH/REES Wegen des Corona-Virus hat die „pro homine“ alle öffentlichen Veranstaltungen in ihren Einrichtungen, Krankenhäusern wie Senioreneinrichtungen, abgesagt.

(RP) Die am Dienstag bekannt gegebene Entscheidung gilt zunächst vom 11. März bis zum 19. April 2020. Betroffen davon sind unter anderem in Wesel das Marien-Hospital, in Emmerich das St. Willibrord-Spital sowie alle neun Senioreneinrichtungen des Verbundes in Wesel, Voerde, Rees und Emmerich.