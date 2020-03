Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Geschwindigkeitsbegrenzung in Emmerich : Ab Montag gilt Tempo 100

Der Ausflug in die Niederlande kann teuer werden, wenn man nicht das neue Tempolimit beachtet. Foto: Christoph Goettert (goet)/Göttert, Christoph (goet)

Emmerich Das ist eine wichtige Nachricht für alle Autofahrer im Grenzgebiet. Am kommenden Montag gilt ein neues Tempolimit auf den Autobahnen in den Niederlanden. Wer sich nicht daran hält, muss tief in die Tasche greifen.