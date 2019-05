Rees : DJK-Benefizveranstaltung mit prominentem Gast

Joaquin Parraguez kommt nach Rees. Foto: TV NOW / Gregorowius

Rees DSDS-Teilnehmer Joaquin Parraguez wird in Rees zu Gast sein.

(RP) Am Sonntag, 5. Mai, findet die dritte Auflage der Tanz-Benefizveranstaltung des DJK TuS Esserden statt (17 bis 19 Uhr , Reeser Bürgerhaus, Einlass: 16.30 Uhr). Mit dabei sind auch die BV Elements aus Emmerich, die Dancing Diamonds, die Seniorenhüpfer, HipHop-Gruppen aus Haldern und Rees sowie die Mehrer Showtanzgruppe No Name. Ein weiteres Highlight ist der Auftritt von Joaquin Parraguez aus Haldern („Deutschland sucht den Superstar“). Über Mundpropaganda hatte er von der Veranstaltung erfahren und war begeistert „Leute mit Musik zu berühren ist super. Aber wenn man mit Musik noch Leuten helfen kann, ist das natürlich noch besser.“