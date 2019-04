Brauchtum : St.-Johannes-Bruderschaft stimmt Schutzkonzept zu

Parade in Empel: Am 1. Mai wird im Dorf das Maifest, vom 3. bis zum 5. August das Schützenfest der St.-Johannes-Bruderschaft gefeiert. Foto: Markus van Offern

EMPEL Die Empeler Schützen haben auf ihrer Frühjahrsversammlung ein Konzept verabschiedet, das sexueller Gewalt vorbeugen soll. Am 1. Mai wird mit dem Maifest die Saison erföffnet.

Am 1. Mai wird auch in Empel die Schützensaison eröffnet. Zum Maikönigschießen laden die Empeler Johannesschützen nicht nur ihre Mitglieder ein, sondern es sind alle Gäste sind willkommen. Die Schützen treten um 10.45 Uhr zum Abholen des Vogels an. Nach dem Vogelaufsetzen beginnt das Maikönigschießen. Ab 11 Uhr gibt es kalte Getränke, ab 12.30 Uhr Leckeres vom Grill.

Bevor gefeiert wird, stand am Wochenende erst einmal die Frühjahrsgeneralversammlung an, zu der Brudermeister Josef Meyboom 36 Schützenbrüder und -schwestern begrüßen konnte. Zur neuen Kassenprüferin wurde Alina Schepers gewählt. Wie Josef Meyboom berichtete, ist zudem der Umbau der Vogelschießanlage fast abgeschlossen.

Die anstehenden Termine: Schützenfest in Bienen (8. Juni) und Millingen (17. Juni), Bezirkskönigschießen in Vrasselt (15. Juni), Bezirksfahnenschwenken in Haldern (13. Juli). Am 1. Mai findet das Maikönigsschießen, am 6. Juli. das Kinderfest statt. Das diesjährige Schützenfest wird vom 3. bis 5. August gefeiert. Am 7. September veranstaltet die Empeler Bruderschaft dann wieder das Herbstkönigschießen.