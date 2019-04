Ortsrundgang der CDU Hüthum : Viele Probleme im Blick

Hüthum/Borghees/Klein-Netterden Beim Rundgang der CDU Hüthum, Borghees, Klein-Netterden kamen große und kleinere Probleme zur Sprache. Eine Übersicht.

Spijcker Brücke Engelbert Frölich und Herbert Jansen machten auf das Problem Spijker Brücke aufmerksam. Wie berichtet, wird das unter Denkmalschutz stehende Bauwerk, von dem es weltweit nur noch in Kanada ein zweites Exemplar gibt, täglich von zahlreichen niederländischen Lkw befahren, deren Gewicht für die Brücke (16 Tonnen) nicht zugelassen ist. Bis zu 60 Lkw am Tag haben die Anwohner dort schon gezählt. „Muss den erst etwas passieren, bevor gehandelt wird?“, fragte Herbert Jansen, der befürchtet, dass die Brücke einstürzen könnte. Abgesackt sei sie seiner Beobachtung nach bereits. Der Beigeordnete Stefan Wachs sagte zu, mit der Polizei wegen verstärkter Kontrollen reden zu wollen. Auch mit der Gemeinde Zevenaar soll gesprochen werden.

Ravensacker Weg Wie sieht es mit der Anbindung des Ravensacker Weg zum A3-Anschluss Ost und dem dortigen Radweg aus, wollte Jörg Kaste wissen. Laut Stefan Wachs sind die Eigentumsfragen der Knackpunkt. Im Laufe des Jahres soll es eine Mediation unter Leitung von Edmund Verbeet geben. Ortsvorsteher Herbert Scheers kann sich vorstellen, dass das Problem des Radweges lösbar sei, nicht aber das der Anbindung Ravensacker Weg-A3. „Da geht es ums wirtschaftliche Überleben der betroffenen Landwirte.“ Scheers sprach zudem die Beleuchtung am Steinacker Weg an. Dort sei eine Laterne im Zuge der A3-Anbindung entfernt worden, was eine Verschlechterung darstelle. Ebenfalls gefährlich: Die Haltestelle des Bürgerbusses in einer Kurve der Netterndenschen Straße. Die Stadtverwaltung will auf beide Punkte prüfen.