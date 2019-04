Schnelles Internet : 4G: LTE-Stationen für Rees und Kranenburg

Rees/Kranenburg Schneller ins Internet auf dem Land: Der Netzbetreiber Telefónica (O2-Netz) hat im Zuge seines aktuellen LTE-Ausbauprogramms zwei neue LTE (4G)-Stationen in Rees und Kranenburg errichtet.

Der Netzbetreiber Telefónica Deutschland (O 2 Netz) hat im Zuge seines aktuellen LTE-Ausbauprogramms zwei neue LTE (4G)-Stationen in Rees und Kranenburg errichtet und damit die Netzqualität verbessert. Die neu in Betrieb genommene LTE-Station ergänzt die bisherige GSM (2G)- und UMTS (3G)-Technik der Standorte vor Ort. Dadurch profitieren mehrere hundert Menschen in der Umgebung von einer schnelleren und flächendeckenderen LTE-Versorgung im O 2- Mobilfunknetz.

Für mehr Kapazitäten und höhere Geschwindigkeiten bei der mobilen Datennutzung hat das Unternehmen an beiden Standorten jeweils direkt zwei LTE-Netzelemente über 800 und 1800 MHz in Betrieb genommen. Die LTE-Station in Kranenburg befindet sich in der Nähe der niederländischen Grenze, um neben dem Stadtgebiet von Kranenburg – das bereits über LTE-Empfang verfügt – auch das Umland mit schnellem LTE zu versorgen.