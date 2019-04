Geburts-Geschenk : Bäume für Neugeborene

Emmerich-Praest Diesmal erhielten 15 Familien jeweils einen Baum vom Heimatverein Praest.

Seit 2007 verschenkt der Heimat- und Verschönerungsverein Praest jedes Jahr Bäume an alle Neugeborenen des Vorjahres und ihre Familien. Auch in diesem Jahr erhielten 15 Familien auf dem Nakath-Hof in Praest ihre Obstbäume. Zur Auswahl standen Apfel-, Birnen-, Pflaumen- und Kirschbäume. „Die Bäume werden vom Heimatverein gespendet und jede Familie erhält pro geborenem Kind einen Baum“, erklärte Lisel Langer, eine der Organisatorinnen der Aktion.

Von 172 geborenen Kindern ab 2006 haben bis heute 127 Kinder einen Baum erhalten. „Das ist in Anbetracht der Einwohnerzahl in Praest eine ganze Menge“, erzählte Langer stolz. Sie erklärte zudem, dass jede Familie mit einem Neugeborenen in Praest vom Heimatverein einen Brief erhält. Die Familien können dann selbst entscheiden, ob sie einen Baum entgegennehmen wollen oder nicht. „Hierbei wird natürlich kein Unterschied zwischen Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern gemacht“, sagte Wilhelm Nakath, der Vorsitzende des Vereins.