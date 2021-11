Auftakt im Gewerbegebiet : Daimlers Lkw-Center soll 2022 fertig sein

Auf der Ladefläche dieses Lkw direkt am Baugrundstück fand der gesellige Teil zum ersten Spatenstich für das neue Daimler-„Truck-Center West“ im Haaner Osten statt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Noch imkommenden Jahr will das Unternehmen seine neue Niederlassung auf dem 40.000-Quadratmeter-Grundstück an der Backesheide in Betrieb nehmen. Nicht nur das sorgte für gute Laune beim Spatenstich am Donnerstagmittag.