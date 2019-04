Unterwegs : Tandem – Teamwork auf dem Fahrrad

Emmerich Sie haben Seltenheitswert und sind ein Hingucker: Trotz der Liebe zum Radfahren gehören Tandems zur Ausnahme am Niederrhein. Dabei bieten sie „Pilot“ und „Heizer“ ein ganz besonderes Vergnügen, weiß Christian Preuth.

Eine Fahrradtour durch die schöne Landschaft gehört am Niederrhein zu den beliebtesten Freizeitvergnügen. Auf einem Tandem kann man so einen Ausflug zu zweit genießen. Denn da kann keiner dem anderen davonfahren. „Tandemfahren macht sehr viel Spaß“, weiß Christian Preuth. Der Emmericher Fahrradhändler ist der einzige, der ein solches „Fahrrad für zwei“ besitzt und es auch verleiht.

Und dieses Fahrrad stand bereits einige Mal im Mittelpunkt einer Geschichte. Christian Preuth begann 1998 beim Fahrradhändler Paul Jansen in der Kaßstraße seine Lehre zum Zweiradmechaniker. Das lag in der Familie, auch sein Vater und sein Onkel hatten diesen Beruf erlernt. Das Emmericher Ehepaar Margret und Manfred Schmittkamp kaufte dort vor vielen Jahren ein Tandem – ein Markenrad von Gazelle – weil sie gerne zusammen Rad fuhren. „Ich habe während meiner Lehre öfter an dem Rad herumgeschraubt“, erzählt Christian Preuth, der im Jahr 2004 seine Monique heiratete. Dass alle Gäste per Rad zur Trauung kamen, fiel ihm nicht weiter auf. Als das frisch getraute Paar aus dem Standesamt trat, stand da das Tandem, auf dem die beiden – in Begleitung von radfahrenden Trauzeugen und Gästen – dann nach Hause fahren durften. Mutter Gerda und Paul Jansen, der zur Trauung auf einem Hochrad erschien, hatten das ganze organisiert.