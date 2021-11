Marodes Bauwerk in Düsseldorf : Öffentlichkeit soll bei Theodor-Heuss-Brücke einbezogen werden

Über die Theodor-Heuss-Brücke fahren täglich zehntausende Autos. Dem hält das Bauwerk aus dem Jahr 1957 nicht mehr stand. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Ob die Rheinbrücke in Düsseldorf abgerissen und neugebaut oder saniert wird, steht immer noch nicht fest. Aber die Stadt will ihre Bürger in die Entscheidung mit einbeziehen.